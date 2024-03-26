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В Госдуме решили обсудить снятие моратория на смертную казнь

В Госдуме решили обсудить снятие моратория на смертную казнь

После теракта в «Крокус Сити Холле» в Госдуме решили обсудить снятие моратория на смертную казнь, пишет  газета «Известия».

Отмечается, что на первом этапе планируется инициировать дискуссии на площадке Общественной палаты. Там будут готовы провести «нулевые чтения» после подготовки законопроекта о возращении высшей меры наказания.

Вопрос отмены моратория может также рассмотреть Конституционный суд. Однако даже если смертную казнь вернут, она не коснется исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле».

Глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев ранее заявил, что тему смертной казни за терроризм планируется «глубоко и содержательно проработать».

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