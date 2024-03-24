ВСУ уничтожили еще 52 единицы вражеской бронетехники

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Суточные потери России в войне в Украине на утро воскресенья 24 марта, составляют 990 военнослужащих, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 436750 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 63 автомобиля и 47 беспилотников.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.03.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 436 750 (+990) человек ликвидировано;

танков – 6876 (+24) ед.;

боевых бронированных машин – 13 158 (+28) ед.;

артиллерийских систем – 10 855 (+44) ед.;

РСЗО – 1018 ед.;

средства ПВО – 723 ед.;

самолетов – 347 ед.;

вертолетов – 325 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8510 (+47) ед.;

крылатые ракеты – 1992 ед.;

корабли/катера – 26 ед.;

подводные лодки – 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 14 407 (+63) ед.;

специальная техника – 1778 (+10) ед.