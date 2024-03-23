В образовательных учреждениях с 1 сентября будут вывешивать флаг России

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий все образовательные учреждения с нового учебного года размещать Государственный флаг РФ на своих зданиях и территориях. Документ опубликован на портале правовой информации, сообщает ТАСС.

Ранее размещать на своей территории Государственный флаг были обязаны только общеобразовательные организации (школы, гимназии и лицеи). Принятый закон распространяет это требование на все образовательные организации вне зависимости от форм собственности. Таким образом, с 1 сентября 2024 года флаг на своих зданиях будут также размещать детские сады, колледжи и вузы.