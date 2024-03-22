Медведев жаждет мести

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Все причастные к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле», в том числе «идейные вдохновители» этого злодеяния, должны быть найдены и безжалостно уничтожены. Об этом написал в своем телеграм-канале заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

Семьям погибших в теракте он принёс искренние соболезнования, близким пострадавших пожелал душевных сил. Ну, а причастным к теракту напомнил о принципе «смерть за смерть».

«Террористы понимают только ответный террор. Никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу, а смертям – тотальные казни террористов и репрессии против их семей», — написал Медведев, сославшись на мировой опыт.

Если будет установлено, что террористы связаны с киевским режимом, добавил политик, уничтожены будут все виновные, включая официальных лиц государства.