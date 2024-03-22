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Германия и Франция собираются разработать новый танк MGCS

Германия и Франция собираются разработать новый танк MGCS

Германия и Франция достигли согласия о распределении задач в ходе реализации проекта разработки нового танка MGCS (Main Ground Combat System – основная наземная боевая система), сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны ФРГ Бориса Писториуса. Этот проект был представлен еще в 2018 году.

«Сегодня мы добились прорыва. Не будет преувеличением назвать это событие историческим. Мы договорились о распределении всех задач по этому проекту – что возьмет на себя Германия, что возьмет на себя Франция, что мы делаем вместе. Во-вторых, мы договорились, что производство будет разделено между двумя странами по 50%», – сказал он. Речь, как уточнил Писториус, будет идти о совершенно новой системе, а не о простом обновлении уже существующих танков.

По его словам, соответствующий меморандум будет подписан 26 апреля в Париже.

В 2023 году газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники в правительственных и промышленных кругах сообщала, что проект разрабатываемого Германией совместно с Францией нового танка находится на грани провала. Правительства двух стран запустили проект шесть лет назад. Новый танк призван заменить и значительно превосходить по боевым характеристикам германский Leopard 2 и французский Leclerc.

Реализуют проект германские компании Krauss-Maffei Wegmann, Rheinmetall и французская Nexter Systems. По информации газеты Bild, экипаж нового танка будет состоять всего лишь из двух человек. Его сокращение (экипаж Leopard 2 состоит из четырех человек) обусловлено стремлением к обеспечению автономного вождения машины.

MGCS, как предполагается, будет оснащен пушкой калибра как минимум 130 мм. Для сравнения – в Leopard 2 установлена пушка калибра 120 мм. Снаряды к пушке MGCS будут длиннее и, как ожидается, будут иметь большую пробивную силу и скорость. Боеприпасы типа APFSDS (бронебойный оперенный подкалиберный снаряд) будут созданы из суперпрочного вольфрамового сплава.

Планируется, что новый танк будет иметь гибридный двигатель и в комбинации с более легкой и прочной броней будет потреблять меньше топлива, сможет дольше обходиться без дозаправки.

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