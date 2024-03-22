Армия Нигера понесла потери

134 Просмотров

Не менее 23 нигерских военных погибли, попав в засаду на юго-западе страны между населенными пунктами Теге и Банкиларе, сообщает агентство INTERFAX со ссылкой на Минобороны Нигер.

Еще 17 военнослужащих получили ранения.

По данным СМИ, армейское подразделение возвращалось после операции в районе Тиллабери, когда их атаковали более 100 вооруженных бойцов на мотоциклах и машинах. Напавшие использовали самодельные взрывные устройства и смертников. Ответным огнем военные уничтожили до 30 напавших.

Дестабилизация ситуации в 2010-х годах в регионе привела к росту активности групп радикальных исламистов в Мали, затем кризис в сфере безопасности перекинулся на соседние Буркина-Фасо и Нигер. Недовольство населения неспособностью гражданских властей этих стран справиться с джихадистами, связанными с группировками «Аль-Каида» и «Исламское государство» , сыграло роль в военных переворотах в этих трех странах.

Ранее Мали, Буркина-Фасо и Нигер объявили о заключении военного пакта – Альянса государств Сахеля, договорились сформировать общие силы для борьбы с джихадистами. Власти этих стран разорвали соглашения с Францией об оборонном сотрудничестве, ее военные контингенты покинуть их территорию. Также Мали, Нигер и Буркина-Фасо объявили в конце января о немедленном выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС): это сообщество вводило санкции против Мали и Нигера из-за военных переворотов, в ответ в трех странах называли эти меры незаконными.

В середине марта власти Нигера объявили о прекращении действия военного соглашения с США, дающего право американским военнослужащим находиться на территории этой африканской страны. На территории Нигера находятся около тысячи военных из США. Они, в частности, контролируют базу беспилотников в центре страны. Декларированная цель такого военного присутствия – помощь в борьбе против экстремистов.