Госдеп отреагировал на слова Пашиняна о демаркации границы с Азербайджаном |
Разногласия с США не помешают Израилю воевать в Рафахе |
Белый дом: ВСУ теряют позиции из-за бездействия Конгресса |
Остин: Наша цель – помочь Украине создать боеспособные силы (видео) |
Азербайджан возглавил СВМДА |
Раиси подчеркнул готовность Тегерана сохранить стабильность на Южном Кавказе |
Нарышкин: Войска Франции в Украине станут приоритетной целью |
ВВС Израиля бьют по больнице в Газе (видео) |
Багчи поздравил азербайджанский народ |
Главное Спорт

Ушел из жизни журналист и комментатор Уткин (обновлено)

Ушел из жизни журналист и комментатор Уткин (обновлено)

20:39 Стали известны причины смерти журналиста Василия Уткина. Спортивный комментатор был доставлен в больницу машиной скорой помощи. Врачи диагностировали у него острую сосудистую недостаточность, уточняет Telegram-канал Baza.

По информации источника, сразу после госпитализации его подключили к аппарату ИВЛ. Реанимационные действия результата не дали — он скончался в 16:01 мск.

Предварительная причина смерти — тромбоэмболия лёгочной артерии.

***

20:13 Ушёл из жизни российский журналист и комментатор Василий Уткин.

«Нам очень больно писать этот пост. Но это правда. Василий больше не с нами», — сообщает футбольный клуб «Эгриси».

Уткин работал на телевидении с 1994 года, вел ряд футбольных передач и комментировал матчи на НТВ и НТВ-Плюс. В 2017 году он принял решение завершить карьеру комментатора.

В последнее время он развивал свою медийную футбольную команду «Эгриси».

Теги:
Из этой рубрики
Спортсмены России и Беларуси не смогут принять участие в олимпийском параде в Париже
Спорт

Спортсмены России и Беларуси не смогут принять участие в олимпийском параде в Париже

2024/03/19, 21:37
Ушел из жизни журналист и комментатор Уткин (обновлено)
Спорт

Ушел из жизни журналист и комментатор Уткин (обновлено)

2024/03/19, 20:39
Турецкий клуб "Бешикташ" интересуется Гурбаном Гурбановым
Спорт

Турецкий клуб «Бешикташ» интересуется Гурбаном Гурбановым

2024/03/18, 10:01
Ежегодная зарплата главы ФИФА составляет €2,69 млн
Спорт

Ежегодная зарплата главы ФИФА составляет €2,69 млн

2024/03/18, 00:00
Жерар Пике ратует за отмену ничьих в футболе
Спорт

Жерар Пике ратует за отмену ничьих в футболе

2024/03/17, 23:27
Глава МОК боится агрессивной риторики России
Спорт

Глава МОК боится агрессивной риторики России

2024/03/17, 19:02
Наши футболистки с крупным счетом уступили Словении
Спорт

Наши футболистки с крупным счетом уступили Словении

2024/03/17, 18:22
Голкипер «Карабаха» заявил о провокациях в Германии
Спорт

Голкипер «Карабаха» заявил о провокациях в Германии

2024/03/17, 16:34
Мустафаев гордится приглашением в сборную
Спорт

Мустафаев гордится приглашением в сборную

2024/03/17, 13:11