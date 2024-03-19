Ушел из жизни журналист и комментатор Уткин (обновлено)

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20:39 Стали известны причины смерти журналиста Василия Уткина. Спортивный комментатор был доставлен в больницу машиной скорой помощи. Врачи диагностировали у него острую сосудистую недостаточность, уточняет Telegram-канал Baza.

По информации источника, сразу после госпитализации его подключили к аппарату ИВЛ. Реанимационные действия результата не дали — он скончался в 16:01 мск.

Предварительная причина смерти — тромбоэмболия лёгочной артерии.

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20:13 Ушёл из жизни российский журналист и комментатор Василий Уткин.

«Нам очень больно писать этот пост. Но это правда. Василий больше не с нами», — сообщает футбольный клуб «Эгриси».

Уткин работал на телевидении с 1994 года, вел ряд футбольных передач и комментировал матчи на НТВ и НТВ-Плюс. В 2017 году он принял решение завершить карьеру комментатора.

В последнее время он развивал свою медийную футбольную команду «Эгриси».