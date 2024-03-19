Захарова отреагировала на заявление Пашиняна о вероятности войны «к концу недели» с Азербайджаном

620 Просмотров

Как ранее сообщал Minval, премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с жителями Тавушской области заявил, что если Ереван не пойдет на компромисс с Баку по вопросу приграничных сел, то в конце недели может начаться война.

На данное заявление армянского премьера отреагировала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

«До чего новые кураторы из Евросоюза, НАТО и Вашингтона довели дело. Прошу заметить: данное заявление никаким образом не связано с Россией. Это исключительная компетенция нынешних властей в Ереване и результат их консультаций с западниками», – написала она в своем телеграм-канале.