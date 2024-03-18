Пашинян: Приграничные села надо передать Азербайджану

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В ходе встречи с местными жителями, которая прошла в Доме культуры Воскепара, премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил вопрос передачи населенных пунктов Тавушского района в пользу Баку. Об этом пишет ИА SM.News.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил Тавушский район и озвучил жителям свои намерения вернуть несколько сел Азербайджану. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил журналист Воскан Саркисян. В ходе встречи с местными жителями, которая прошла в Доме культуры Воскепара, Пашинян обсудил вопрос передачи населенных пунктов Тавушского района в пользу Баку. Он подчеркнул, что в противном случае возможно возвращение к вооруженному конфликту.

По словам Саркисяна, на этот раз прием премьера встретили холодно, и лишь половина присутствующих встала с мест. Пашинян также подчеркнул, что переговоры с Баку не протекают в положительной обстановке, отметив, что некоторые детали могут помешать нормализации ситуации. Подробности переговорного процесса он пока не раскрывает.