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Пашинян: Делимитация и демаркация границы между Арменией и Азербайджаном входит в практический этап

Пашинян: Делимитация и демаркация границы между Арменией и Азербайджаном входит в практический этап

Процесс делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном входит в практический этап, политика Еревана заключается в недопущении начала новой войны, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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«Процесс делимитации и демаркации между Арменией и Азербайджаном входит в практический этап. Этот процесс означает, что нам «на земле» надо уточнить, где проходит граница Армении. Мы, наши комиссии (по делимитации и демаркации) должны на месте определить, где начинается Республика Армения и это должно стать государственной границей», – сказал Пашинян.

По его словам, существует реальная возможность начать процесс демаркации и делимитации на участке от села Баганиса до села Беркабер Тавушской области.

«Вы знаете, что Азербайджан заявляет о четырех неанклавных селах (которые должны быть возвращены под азербайджанский контроль). (…) В этом причина, что мы решили, что должны пойти на уточнение границы Армении на данном участке», – заявил премьер Армении.

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