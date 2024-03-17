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Повстанцы захватили еще один населенный пункт в Белгородской области (фото)

Повстанцы захватили еще один населенный пункт в Белгородской области (фото)

Участники нескольких добровольческих российских формирований сегодня, 17 марта, подняли свои знамена в населенном пункте Козинка в Белгородской области (РФ). Об этом сообщает Telegram-канал батальона «Сибирь».

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Как отметили повстанцы, «ограниченная специальная операция» добровольческих сил на территории РФ продолжается.

«Флаги Сибирского батальона и РДК в селе Козинка», – сообщили бойцы добровольческих формирований, и обнародовали соответствующее фото.

Добавим, что на Telegram-канале легиона «Свобода России» также опубликовали кадр с флагом, отметив, что «над Россией должно развеваться правильное знамя. Вскоре – во всех городах и селах».

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