Повстанцы захватили еще один населенный пункт в Белгородской области (фото)

207 Просмотров

Участники нескольких добровольческих российских формирований сегодня, 17 марта, подняли свои знамена в населенном пункте Козинка в Белгородской области (РФ). Об этом сообщает Telegram-канал батальона «Сибирь».

Читайте также: Росдобровольцы захватили поселок в Белгородской области (обновлено, видео)

Как отметили повстанцы, «ограниченная специальная операция» добровольческих сил на территории РФ продолжается.

«Флаги Сибирского батальона и РДК в селе Козинка», – сообщили бойцы добровольческих формирований, и обнародовали соответствующее фото.

Добавим, что на Telegram-канале легиона «Свобода России» также опубликовали кадр с флагом, отметив, что «над Россией должно развеваться правильное знамя. Вскоре – во всех городах и селах».