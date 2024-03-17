Росдобровольцы захватили здание администрации в Белгородской области

254 Просмотров

Российские добровольцы заявили, что зашли в населенный пункт Горьковский Белгородской области. Бойцы захватили здание местной администрации. Об этом говорится в сообщении «Сибирского батальона».

«Подразделения российских освободительных сил вместе с добровольцами Чеченской республики Ичкерия зашли в населенный пункт Горьковский на территории РФ и захватили здание местной администрации», – говорится в сообщении.

Бойцы «Сибирского батальона» также опубликовали фотографию с российским триколором и табличкой местной администрации.