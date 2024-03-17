Нигер расторг военное соглашение с США

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Находящиеся у власти в Нигере военные разорвали соглашение с США, которое разрешает американскому контингенту находиться в стране, передает Reuters со ссылкой на представителя переходного правительства Нигера Амаду Абдрамана.

Решение вступает в силу немедленно.

Такое решение нигерская хунта приняла после визита в страну американских чиновников. Делегацию возглавила помощник госсекретаря по делам Африки Молли Пхи и генерал Майкл Лэнгли, командующий Африканским командованием США.

Абдраман пояснил, что делегация США не соблюдала дипломатический протокол, а Нигер не был проинформирован о составе делегации, дате ее прибытия и повестке дня. Он добавил, что речь шла о текущих преобразованиях в оборонной сфере Нигера и военном сотрудничестве между двумя странами.

По данным Reuters, по состоянию на прошлый год в Нигере находилось около 1100 американских военнослужащих. Американские военные использовали две базы, включая базу для беспилотников. Она находится недалеко от города Агадес в центральной части Нигера и обошлась более чем в $100 млн.