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«Азербайджанские железные дороги» рассказали, как привезти на автомобиле пассажира на вокзал

«Азербайджанские железные дороги» рассказали, как привезти на автомобиле пассажира на вокзал

Парковка, расположенная на пересечении ул. Сулеймана Рагимова и Мирали Гашгая (верхняя часть станции метро «28 Мая») Бакинского железнодорожного вокзала, с 27 марта будет функционировать как зона отправки и встречи пассажиров, прибывающих на вокзал.

Как сообщает ЗАО «Азербайджанские железные дороги», въезд-выезд автомобилей на территорию будет регулироваться по системе распознавания номеров, которая будет установлена на парковке.

Бесплатная парковка автомобилей на территории в течение первых 15 минут позволит встречать или высаживать пассажиров.

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