Спустя 30 лет в Малыбейли отметили Йел чершенбеси (фото, видео)

94 Просмотров

Спустя 30 лет в одном из живописных уголков Карабаха – селе Малыбейли отметили Йел чершенбеси, разожгли праздничные костры. Об этом сообщает «Азертадж».

В настоящее время в селе Малыбейли проводятся интенсивные восстановительно-строительные работы. Помимо строительства и благоустройства села, сотрудники ООО «Бакинская служба благоустройства» также заботятся о бесхозных лошадях в этом районе.

В Йел чершенбеси сотрудники ООО проскакали на карабахских конях по окрестным горам в Малыбейли и зажгли костер Новруза. Костер, который загорелся в Малыбейли, означает еще и то, что спустя 30 лет в этом древнем крае возродилась жизнь. В ближайшее время жители вернутся в Малыбейли, как и в село Агалы Зангиланского района, село Талыш Агдеринского района, город Лачин и село Забух, город Физули, и в каждом доме загорится свет.