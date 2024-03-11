«Мы чувствуем себя очень комфортно на Вашей земле». Полный текст заявления Токаева |
ОЗА подняла в ООН вопрос о праве западных азербайджанцев на возвращение |
Токаев: Народ Казахстана проявлял большую радость в связи с исторической победой Азербайджана |
«Мы благодарны Казахстану за постоянную поддержку». Полный текст сегодняшнего заявления Алиева |
Президент Азербайджана Алиев проинформировал Токаева о переговорах с Ереваном |
Ильхам Алиев: Нас разделяет только Каспий |
Президент Алиев дал официальный прием в честь Токаева (фото, видео) |
Борт Azerbaijan Airlines не смог вылететь из Анкары в Баку |
Нетаньяху пообещал уничтожить руководителей ХАМАС |
Главное Политика

Грузия выдвинула Украине требование для урегулирования отношений

Грузия выдвинула Украине требование для урегулирования отношений

Тбилиси требует выдачи двух человек, которые работали в команде третьего президента страны Михаила Саакашвили, а сейчас находятся на территории Украины.

Читайте также: Грузия разочаровалась неблагодарностью Украины

Речь идет о советнике Генпрокурора Украины Зурабе Адеишвили и заместителе главы Службы контрразведки Украины Георгии Лорткипанидзе, которые, как утверждается, «возглавляли авторитарный режим».

«Выражаем надежду, что украинские власти пересмотрят решения, которые прямо противоречат духу дружбы между Грузией и Украиной, грузинским и украинским народами. Прежде всего, для регулирования отношений властям Украины важно и необходимо передать Грузии преступников, которые сейчас занимают высокие посты в украинской власти», – говорится в заявлении правительства Грузии.

Теги:
Из этой рубрики
Гафарова провела встречу с Токаевым (фото)
Политика

Гафарова провела встречу с Токаевым (фото)

2024/03/11, 22:42
Грузия выдвинула Украине требование для урегулирования отношений
Политика

Грузия выдвинула Украине требование для урегулирования отношений

2024/03/11, 21:37
"Мы чувствуем себя очень комфортно на Вашей земле". Полный текст заявления Токаева
Политика

«Мы чувствуем себя очень комфортно на Вашей земле». Полный текст заявления Токаева

2024/03/11, 21:23
Азербайджан провел переговоры с главой шведской делегации на сессии COP29
Политика

Азербайджан провел переговоры с главой шведской делегации на сессии COP29

2024/03/11, 21:05
ОЗА подняла в ООН вопрос о праве западных азербайджанцев на возвращение
Политика

ОЗА подняла в ООН вопрос о праве западных азербайджанцев на возвращение

2024/03/11, 20:50
Токаев: Народ Казахстана проявлял большую радость в связи с исторической победой Азербайджана
Политика

Токаев: Народ Казахстана проявлял большую радость в связи с исторической победой Азербайджана

2024/03/11, 20:18
"Мы благодарны Казахстану за постоянную поддержку". Полный текст сегодняшнего заявления Алиева
Политика

«Мы благодарны Казахстану за постоянную поддержку». Полный текст сегодняшнего заявления Алиева

2024/03/11, 20:11
Президент Азербайджана Алиев проинформировал Токаева о переговорах с Ереваном
Политика

Президент Азербайджана Алиев проинформировал Токаева о переговорах с Ереваном

2024/03/11, 19:53
Макрон может отложить визит в Киев из соображений безопасности (обновлено)
Политика

Макрон может отложить визит в Киев из соображений безопасности (обновлено)

2024/03/11, 19:39