Грузия выдвинула Украине требование для урегулирования отношений

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Тбилиси требует выдачи двух человек, которые работали в команде третьего президента страны Михаила Саакашвили, а сейчас находятся на территории Украины.

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Речь идет о советнике Генпрокурора Украины Зурабе Адеишвили и заместителе главы Службы контрразведки Украины Георгии Лорткипанидзе, которые, как утверждается, «возглавляли авторитарный режим».

«Выражаем надежду, что украинские власти пересмотрят решения, которые прямо противоречат духу дружбы между Грузией и Украиной, грузинским и украинским народами. Прежде всего, для регулирования отношений властям Украины важно и необходимо передать Грузии преступников, которые сейчас занимают высокие посты в украинской власти», – говорится в заявлении правительства Грузии.