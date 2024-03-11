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Грузия разочаровалась неблагодарностью Украины

Грузия разочаровалась неблагодарностью Украины

Правительство Грузии выразило озабоченность недружественными действиями властей Украины, направленных против грузинского народа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте грузинского кабинета министров.

В тексте документа говорится, что в течение двух лет Грузия выражала солидарность украинскому государству и народу, а также осуждала военную агрессию России, в том числе присоединившись к более 600 решениям разных платформ по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

В грузинском кабмине отметили, что на этом фоне вызывает сожаление и озабоченность решения официального Киева, которые грубо противоречат дружбе между украинским и грузинским народами.

Правительство Грузии напомнило, что недавно в составе делегации Украины находился заочно осужденный на родине по ряду уголовных дел бывший грузинский министр юстиции Зураб Адеишвили, который проводил встречи на высоком уровне в ФРГ и Бельгии. Кроме того, 1 марта 2022 года Киев отозвал из Тбилиси своего посла из-за отказа Грузии присоединяться к антироссийским санкциям и посылать добровольцев на Украину.

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