Боздаг: Эрдоган сможет еще раз побороться за пост главы государства, если…

80 Просмотров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сможет еще раз побороться за пост главы государства, если парламент примет решение о проведении досрочных выборов. Такое мнение высказал бывший министр юстиции Турции Бекир Боздаг в связи со сделанным ранее Эрдоганом заявлением о том, что грядущие муниципальные выборы для него станут финальными.

«Эти выборы, как заявил наш президент, являются его последними выборами. Потому что, согласно конституции, срок президентских полномочий составляет пять лет, а человек может быть избран президентом максимум дважды. Однако, согласно конституции, если парламент решит во время второго срока президента провести досрочные выборы, то у Эрдогана будет право стать кандидатом в третий раз», – написал Боздаг в X.