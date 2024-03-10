Боздаг: Эрдоган сможет еще раз побороться за пост главы государства, если… |
Медведев оскорбил Байдена, назвав лидера США «редким идиотом» (видео) |
Азербайджанский телеканал взял интервью у Араика Арутюняна (видео) |
Десятки человек задержали в Турции по подозрению в подготовке терактов (видео) |
В Баку девочка погибла, упав с 12-го этажа |
Иранский корабль содействует ударам хуситов? |
Токаев: Казахский и азербайджанский народы прошли через много испытаний |
Токаев: Азербайджан первым из тюркских государств СНГ удостоен права провести СОР29 |
Токаев: Азербайджан добился успехов в продвижении «зеленой» повестки |
Главное Мир

Боздаг: Эрдоган сможет еще раз побороться за пост главы государства, если…

Боздаг: Эрдоган сможет еще раз побороться за пост главы государства, если...

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сможет еще раз побороться за пост главы государства, если парламент примет решение о проведении досрочных выборов. Такое мнение высказал бывший министр юстиции Турции Бекир Боздаг в связи со сделанным ранее Эрдоганом заявлением о том, что грядущие муниципальные выборы для него станут финальными.

«Эти выборы, как заявил наш президент, являются его последними выборами. Потому что, согласно конституции, срок президентских полномочий составляет пять лет, а человек может быть избран президентом максимум дважды. Однако, согласно конституции, если парламент решит во время второго срока президента провести досрочные выборы, то у Эрдогана будет право стать кандидатом в третий раз», – написал Боздаг в X.

Теги:
Из этой рубрики
Над Лос-Анджелесом опустилось облако конопляного дыма (фото, видео)
Мир

Над Лос-Анджелесом опустилось облако конопляного дыма (фото, видео)

2024/03/10, 16:27
Боздаг: Эрдоган сможет еще раз побороться за пост главы государства, если...
Мир

Боздаг: Эрдоган сможет еще раз побороться за пост главы государства, если…

2024/03/10, 16:18
Палестинские дети протестуют против ударов Израиля (фото)
Мир

Палестинские дети протестуют против ударов Израиля (фото)

2024/03/10, 15:46
В Танзании 9 человек скончались, отведав мяса черепахи
Мир

В Танзании 9 человек скончались, отведав мяса черепахи

2024/03/10, 15:13
Песков заговорил о личной безопасности Путина
Мир

Песков заговорил о личной безопасности Путина

2024/03/10, 13:43
Десятки человек задержали в Турции по подозрению в подготовке терактов (видео)
Мир

Десятки человек задержали в Турции по подозрению в подготовке терактов (видео)

2024/03/10, 13:27
13 женщин и детей погибли при ударе по лагерю палестинских беженцев
Мир

13 женщин и детей погибли при ударе по лагерю палестинских беженцев

2024/03/10, 12:32
Лондон поможет Еревану «перед лицом российских угроз»
Мир

Лондон поможет Еревану «перед лицом российских угроз»

2024/03/10, 12:17
Иранский корабль содействует ударам хуситов?
Мир

Иранский корабль содействует ударам хуситов?

2024/03/10, 11:23