Боздаг: Эрдоган сможет еще раз побороться за пост главы государства, если...

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сможет еще раз побороться за пост главы государства, если парламент примет решение о проведении досрочных выборов. Такое мнение высказал бывший министр юстиции Турции Бекир Боздаг в связи со сделанным ранее Эрдоганом заявлением о том, что грядущие муниципальные выборы для него станут финальными.
«Эти выборы, как заявил наш президент, являются его последними выборами. Потому что, согласно конституции, срок президентских полномочий составляет пять лет, а человек может быть избран президентом максимум дважды. Однако, согласно конституции, если парламент решит во время второго срока президента провести досрочные выборы, то у Эрдогана будет право стать кандидатом в третий раз», – написал Боздаг в X.
Bu seçim, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi son seçimidir.
Zira Anayasaya göre, “Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.”
Ancak yine Anayasa’ya göre, “Cumhurbaşkanının ikinci döneminde…
— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) March 9, 2024