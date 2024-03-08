Эрдоган заявил, что муниципальные выборы станут для него финальными

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что муниципальные выборы 31 марта станут для него финальными с учетом действующего законодательства.

«Для меня это финал. Эти выборы – мои последние выборы в рамках полномочий, предоставленных законом. По итогам произойдет передача [дел] моим братьям, которые придут после меня», – сказал он. Заявление Эрдогана передали местные телеканалы.

В 2023 году Эрдоган победил на президентских выборах во втором туре. Он набрал 52,18% голосов, а его конкурент Кемаль Кылычдароглу – 47,82%. Явка составила 85,71%. Эрдоган получил право управлять страной в течение пяти лет.