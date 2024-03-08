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Эрдоган заявил, что муниципальные выборы станут для него финальными

Эрдоган заявил, что муниципальные выборы станут для него финальными

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что муниципальные выборы 31 марта станут для него финальными с учетом действующего законодательства.

«Для меня это финал. Эти выборы – мои последние выборы в рамках полномочий, предоставленных законом. По итогам произойдет передача [дел] моим братьям, которые придут после меня», – сказал он. Заявление Эрдогана передали местные телеканалы.

В 2023 году Эрдоган победил на президентских выборах во втором туре. Он набрал 52,18% голосов, а его конкурент Кемаль Кылычдароглу – 47,82%. Явка составила 85,71%. Эрдоган получил право управлять страной в течение пяти лет.

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