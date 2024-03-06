В Германии выявили виновного в утечке разговора военных

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Утечка разговора высокопоставленных военных ФРГ случилась из-за начальника отдела операций и учений командования ВВС Бундесвера Франка Грефе, который в это время пребывал в зарубежной командировке. Об этом сообщает газета Bild после объявления министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что виновник находился в Сингапуре.

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«Имеется в виду бригадный генерал Франк Грефе, который остановился в Сингапуре 19 февраля. Там он, как и многие другие военные, посетил авиационную выставку Singapore Airshow», — утверждает издание.