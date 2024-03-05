Грузия пожаловалась на закрытие границы с Азербайджаном |
Армянская армия не наблюдает скопления ВС Азербайджана на условной границе |
Мишустин отправится в Азербайджан |
Чернышевский: Азербайджан стал абсолютным лидером среди стран бывшего СССР |
Американские истребители в небе Украины |
В Азербайджане отмечают «од чершенбеси» |
Францию и Европу затрясло: Макрон стал опасен |
Солдат армии Азербайджана застрелился |
Армения прекратила уголовное преследование Панахова и передаст его Азербайджану |
Главное Мир

Писториус об утечке разговора офицеров: «Это все коварная игра, которую ведет здесь Путин»

Писториус об утечке разговора офицеров: «Это все коварная игра, которую ведет здесь Путин»

Утечка разговора немецких офицеров, в котором те обсуждали атаку на Крымский мост, скорее всего, произошла в Сингапуре, раскрыл подробности министр обороны Германии Борис Писториус.

Он также сообщил, что причиной утечки стало то, что один из офицеров использовал незащищенную линию связи.

Писториус сообщил, что провел переговоры с союзниками после перехвата разговора офицеров и утверждает, что доверие к ФРГ не подорвано.

«Это все коварная игра, которую ведет здесь Путин, и мы не должны на нее поддаваться.

Россия пытается вбить клин между нами, и не только здесь, между внутриполитическими силами в Германии, между партиями, между теми, кто за или против меньшей или большей поддержки Украины», – сказал Борис Писториус.

Теги:
Из этой рубрики
Маск заподозрил Байдена в подготовке нового 11 сентября
Мир

Маск заподозрил Байдена в подготовке нового 11 сентября

2024/03/05, 14:16
Писториус об утечке разговора офицеров: «Это все коварная игра, которую ведет здесь Путин»
Мир

Писториус об утечке разговора офицеров: «Это все коварная игра, которую ведет здесь Путин»

2024/03/05, 13:46
Илон Маск утратил статус богатейшего человека в мире
Мир

Илон Маск утратил статус богатейшего человека в мире

2024/03/05, 13:37
Премьер Грузии обвинил президента в антигосударственных действиях
Мир

Премьер Грузии обвинил президента в антигосударственных действиях

2024/03/05, 13:00
В ГУР раскрыли, чем поразили и как утопили российский корабль за $65 миллионов
Мир

В ГУР раскрыли, чем поразили и как утопили российский корабль за $65 миллионов

2024/03/05, 12:35
В Стамбуле задержали семерых человек за работу на "Моссад"
Мир

В Стамбуле задержали семерых человек за работу на «Моссад»

2024/03/05, 11:38
ВСУ уничтожили в Крыму российский корабль за $65 миллионов
Мир

ВСУ уничтожили в Крыму российский корабль за $65 миллионов

2024/03/05, 10:23
В Иране зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5
Мир

В Иране зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5

2024/03/05, 09:53
Кличко раскритиковал решение Зеленского об отстранении Залужного
Мир

Кличко раскритиковал решение Зеленского об отстранении Залужного

2024/03/05, 09:31