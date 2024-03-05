Писториус об утечке разговора офицеров: «Это все коварная игра, которую ведет здесь Путин»

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Утечка разговора немецких офицеров, в котором те обсуждали атаку на Крымский мост, скорее всего, произошла в Сингапуре, раскрыл подробности министр обороны Германии Борис Писториус.

Он также сообщил, что причиной утечки стало то, что один из офицеров использовал незащищенную линию связи.

Писториус сообщил, что провел переговоры с союзниками после перехвата разговора офицеров и утверждает, что доверие к ФРГ не подорвано.

«Это все коварная игра, которую ведет здесь Путин, и мы не должны на нее поддаваться.

Россия пытается вбить клин между нами, и не только здесь, между внутриполитическими силами в Германии, между партиями, между теми, кто за или против меньшей или большей поддержки Украины», – сказал Борис Писториус.