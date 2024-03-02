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Марков: Германия втайне готовится к военному столкновению с Россией

Марков: Германия втайне готовится к военному столкновению с Россией

Российский политолог Сергей Марков прокомментировал известие о перехваченных переговорах немецких летчиков, которые обсуждают возможный удар по Крымскому мосту.

«Опубликована прослушка лётчиков армии Германии, как они планируют бомбить Крымский мост ракетами Taurus. Власти Германии ничего внятного не отвечают. Только косвенно подтвердили подлинность прослушки, отдав приказ начать расследование, каким образом записывают переговоры лётчиков ВВС Германии.

Можно предположить, что канцлер Германии лжёт, когда публично говорит, что не будет передавать ракеты Taurus и не будет посылать войска Германии воевать против России в Украине. На самом деле втайне от немецкого народа все эти решения готовятся.

Запад готовится к резкой эскалации. В случае успешного наступления армии России», – написал Марков в своем тг-канале.

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