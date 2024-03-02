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Россияне подслушивают секретные разговоры немецких генералов

Россияне подслушивают секретные разговоры немецких генералов

В Германии признали, что «многое указывает на подлинность» записи разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост.

Публикация в российских СМИ записи предполагаемого разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост стала неприятной неожиданностью для Вооруженных сил ФРГ.

Многое говорит о том, что запись является подлинной, даже если Бундесвер пока официально и не подтвердил подлинность. Бундесвер попытался ограничить ущерб аккаунты в Twitter, которые распространяли запись, были заблокированы в Германии, сообщает таблоид Bild.

Пока неизвестно, как и кому – российским спецслужбам или их партнеру – удалось перехватить разговор немецких военных. Один из участников находился в отеле в Сингапуре, так что, возможно, в его комнате были установлены прослушивающие устройства или он говорил по незащищенной связи.

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