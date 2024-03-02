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Первая леди США назвала Трампа угрозой для женщин

Первая леди США назвала Трампа угрозой для женщин

Супруга действующего президента США Джо Байдена Джилл Байден раскритиковала отношение бывшего главы государства Дональда Трампа к женщинам. Ее слова приводит The Hill.

По мнению первой леди США, Трамп потратил всю жизнь, унижая женщин и обесценивая их существование, он опасен как для них, так и семей в целом.

«Он издевается над женскими телами, не уважает наши достижения и хвастается рукоприкладством», — сказала Байден, таким образом комментируя обвинения в домогательствах со стороны нескольких женщин в адрес Трампа.

Трамп неоднократно негативно высказывался о Байдене. На этой неделе он назвал своего соперника по выборам самым нечестным и некомпетентным президентом в истории США.

До этого Трамп прошел тест на когнитивные способности, после чего призвал сделать то же самое Байдену. При этом политик назвал действующего главу государства продажным.

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