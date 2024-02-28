Армения нарушила достигнутое с Азербайджаном соглашение: Баку должен ответить зеркально

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С условной границы Азербайджана и Армении вновь приходят драматичные новости. Как сообщается, военнослужащий азербайджанской армии Панахов Руслан Эльдениз оглу заблудился из-за плохих погодных условий при передвижении между служебными позициями в Лачинском районе и оказался на территории Армении. Подобные инциденты на неделимитированной границе, где нет контрольно-следовой полосы, колючей проволоки и даже пограничных столбов, время от времени случаются. Особенно зимой, при неблагоприятных погодных условиях и ограниченной видимости. Горы есть горы.

На такие случаи между Азербайджаном и Арменией достигнуто соглашение: солдаты, которые из-за неблагоприятных погодных условий заблудились и случайно набрели на чужую территорию, возвращаются противоположной стороне. Но в Армении вновь разыгрывают дешёвый балаган. Сначала сообщается о «проникновении» двоих военнослужащих. Затем – о том, что одного из них «обезвредили», а другого якобы ищут. Служба национальной безопасности Армении возбуждает уголовное дело. И все это складывается в одну картину: достигнутое соглашение о возвращении заплутавших военнослужащих Армения выполнять не собирается. И из этого следуют весьма серьезные выводы.

Любое соглашение – это улица с двухсторонним движением. И не может быть, чтобы одна сторона его выполнила, а другая – нет. Следовательно, если Армении не выполняет взятые на себя обязательства, то и Азербайджан должен предпринять аналогичные шаги. Более того, нарушив соглашение о возвращении военнослужащих, Армения в очередной раз демонстрирует свою недоговороспособность. Ереван продолжает провокационную тактику и не выполняет взятых на себя обязательств.

И на это тоже должен быть дан соответствующий ответ.

Отдел политики Minval.az