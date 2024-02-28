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В Армении задержали азербайджанского военного (обновлено)

В Армении задержали азербайджанского военного (обновлено)

СНБ Армении подтвердила информацию о задержании азербайджанского военнослужащего.

согласно информации СНБ, 28 февраля около 05:15 военнослужащий Вооруженных Сил Азербайджана пересек линию соприкосновения в направлении села Тех Сюникской области азербайджано-армянской условной границы.

Сообщается, что азербайджанский военнослужащий был задержан солдатами армянской армии, в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.

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12:01 Утром 28 февраля военнослужащий азербайджанской армии Панахов Руслан Эльдениз оглу заблудился из-за плохих погодных условиях при передвижении между служебными позициями в Лачинском районе, сообщает Минобороны Азербайджана.

С целью найти нашего военнослужащего продолжаются немедленно начатые поисковые мероприятия.

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Армянские СМИ сообщают о задержании азербайджанского военного, поиски еще одного продолжаются.

Военнослужащие, вероятно, могли заблудиться из-за неблагоприятных погодных условий и оказаться на территории, контролируемой Ереваном.

Минобороны Азербайджана пока что не комментировало появившуюся информацию.

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