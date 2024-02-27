Армения вновь предлагает подписать с Азербайджаном пакт о ненападении

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Армения предлагает ввести механизм взаимного контроля над вооружениями и подписать с Азербайджаном пакт о ненападении до подписания мирного договора.

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Об этом, согласно информации пресс-службы МИД Армении, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в своем выступлении на Конференции по разоружению.

«Правительство Армении продолжает свои искренние усилия по построению мира и стабильности в нашем регионе, а также доверия между Арменией и Азербайджаном. С этой целью мы предложили зеркальный вывод войск с межгосударственной границы между Арменией и Азербайджаном с дальнейшей демилитаризацией приграничных территорий. Армения также предлагает ввести механизм взаимного контроля над вооружениями и подписать пакт о ненападении до подписания мирного договора на случай, если окажется, что подписание последнего займет больше времени, чем ожидалось. Мы полны решимости продолжать наши усилия.

Мы искренне убеждены, что диалог и сотрудничество, основанные на взаимном уважении, являются краеугольными камнями эффективных усилий по разоружению. Армения готова сотрудничать со странами-членами, обмениваясь опытом, знаниями и ресурсами для решения сложных задач, которые стоят перед нами. Благодаря открытому общению и стремлению найти общий язык мы можем проложить путь к более безопасному миру», – в частности, заявил он.