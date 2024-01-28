Армения предложила Азербайджану подписать пакт о ненападении, заявил Пашинян

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Мы предложили Азербайджану ввести механизм взаимного контроля над вооружениями.

Об этом сегодня заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на выступлении, посвященном Дню армии Армении.

«Также было предложено подписать пакт о ненападении, если окажется, что подписание мирного договора займет больше времени, чем ожидалось», – отметил премьер-министр, которого цитирует «Спутник».

«Мы готовы дать прочные и необратимые гарантии, но ожидаем аналогичных гарантий и от других (…) Зеркальный вывод войск позволит перевести все территории Азербайджанской ССР под контроль Азербайджана, а все территории Армянской ССР – под контроль Армении», – заявил Пашинян.