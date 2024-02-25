Заявленные Зеленским потери ВСУ вдвое ниже данных США на лето 2023 г

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Оглашенное президентом Украины Владимиром Зеленским число погибших украинских военных более чем в два раза ниже данных, которыми располагал Вашингтон летом 2023 года. Об этом сообщает газета The New York Times.

На пресс-конференции в Киеве в воскресенье Зеленский заявил, что 31 тыс. украинских военных погибли. Однако еще летом 2023 года американские власти оценивали потери Украины в 70 тыс. погибших, указывает газета. Издание добавляет, что не может провести независимую проверку заявления Зеленского.