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Зеленский впервые озвучил потери Украины (видео)

Зеленский впервые озвучил потери Украины (видео)

На войне Украины против России погибли 31 тысяча украинских военных. Каждая потеря украинца – большая трагедия для Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции.

«Каждый человек – это большие потери для нас. 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне. Не 300 тысяч, или 150 тысяч, как лжет Путин. Но каждая потеря – это большая потеря для нас. Россияне – погибло 180 тысяч. Всего потерь погибших. и раненых в РФ – до 500 в сумме с ранеными. Украинцев – 31 тысяча. Я не скажу сколько раненых, потому что Россия будет знать, сколько ушло с поля боя», – сказал Зеленский.

Президент отметил, что в Украине есть без вести погибшие, однако это число пока не будет озвучено.

«Прошлые обмены показали, что вернулись живыми несколько пропавших парней. Мы не знаем, сколько они убили гражданских (на оккупированных территориях). Мы узнаем это, когда покончим с Россией», – рассказал он.

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