Российский эксперт: Следующая граница Армении может пройти где-нибудь под Джермуком

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Российский военный аналитик, директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов прокомментировал ереванским СМИ ситуацию с покупкой Арменией западного вооружения, сообщает Minval.

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«Вам необходимо покупать не те вооружения, которые гламурно смотрятся, когда вы берете их в руки или катаете их на параде и которые похожи на картинки с рекламных плакатов, но которые будут решать ваши задачи.

Учитывая небольшие размеры Армении, ее территория просматривается врагами насквозь. То есть, даже если вы купите замечательные французские артиллерийские системы Caesar, с высокой степенью вероятности противник уже заранее будет знать, где именно находятся они, где расположены склады, и даже где живут артиллеристы. Поэтому, вполне возможно, в начале следующей войны даже самые лучшие французские или американские артсистемы не дадут вам никакого преимущества», – отметил он.

«Посмотрите на Азербайджан. Они покупают пакистанское оружие, сербское оружие и не парятся. Они не гонятся исключительно за турецким или израильским оружием. Они правильно его микшируют, потому что оружие, по крупному счету – это расходный материал. Поэтому следует уйти от этой магии «нас спасет французское оружие, нам помогут американцы.» Следует исходить из прагматических возможностей и расставить приоритеты», – уверяет Пухов.

«Вопрос в другом – вам решать, где именно будут проходить ваши границы. Не русским, не американцам, а именно вам. Вам и азербайджанцам. Если продолжать такую же политику, которой вы следуете сейчас, а именно «ни войны, ни мира, у нас военное строительство, у нас не военное строительство, мы хотим потреблять, мы не хотим людей призывать, мы хотим, чтобы Россия помогла, а в то же время посылаем ее далеко и подальше», и если продолжать эту политику вихляний, то совершенно очевидно, что следующая граница Армении может пройти где-нибудь под Джермуком. Это несомненно. Будет это через месяц или через два года – вопросы надо адресовать себе», – заявляет эксперт.