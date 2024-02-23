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Байден анонсировал ввод санкций против Путина из-за смерти Навального

Байден анонсировал ввод санкций против Путина из-за смерти Навального

Президент США Джо Байден заявил, что под американские санкции из-за смерти Алексея Навального попадет президент России Владимир Путин. Об этом он объявил в Сан-Франциско вскоре после встречи с Юлией и Дарьей Навальными, передает CNN.

«Я имел честь встретиться с его женой и дочерью и заявить, что он [Навальный] был человеком невероятного мужества. Завтра мы планируем объявить о санкциях против Путина, который несет ответственность за его смерть», — заявил Байден.

Он добавил, что по итогам встречи ему стало ясно, что вдова Навального «продолжит борьбу».

«Мы не сдаемся», — заключил президент США.

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