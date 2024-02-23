Члены банды сидят, а заказчица на свободе

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Нашумевшее дело банды спортсменов рассматривается в настоящее время в Верховном суде под председательством судьи Азиза Сеидова (бывший прокурор города Баку). Отметим, что следующее судебное заседание по данному делу назначено на 28 февраля. Члены преступной группировки не согласны с решением суда, который, по их мнению, применил несоразмерное их действиям наказание. Более того, сама заказчица и организатор преступления Айгюн Аббасова (1970 г.р.) все еще находится на свободе.

Известно, что в сентябре 2019 года сотрудники Главного управления полиции города Баку и территориального подразделения полиции провели спецоперацию, в ходе которой обезвредили банду, похитившую с территории поселка Бакиханова жителя Хатаинского района Гусейна Аскерова. Злоумышленники подвергли похищенного пыткам в загородном доме в поселке Пиршаги, засняли весь этот процесс на видеокамеру, затем шантажировали мужчину распространением этих кадров в сети, требуя выплатить им выкуп в размере 30 тысяч манатов. Однако планам преступной группировки не суждено было сбыться, потому как сын похищенного сразу же обратился с заявлением в полицию. Банду оперативники уголовного розыска накрыли буквально через два дня.

В ходе расследования было установлено, что Г.Аскерова заказала жительница столицы Айгюн Аббасова. Женщина обратилась к спортсменам и заявила, что Г.Аскеров задолжал ей 25 тысяч манатов и вот уже три месяца, как не отдает деньги. За «помощь» в обеспечении возврата указанной суммы Аббасова обещала бандитам 10 тысяч манатов…

В итоге перед судом, на скамье подсудимых, оказались ранее судимые за убийство Васиф Аллахвердиев (1982 г.р.), Шаиг Гусейнов (1988 г.р.), Ниямеддин Кязымлы (1087 г.р.), а также Эльчин Гулиев, Фаган Эминоглу (1992 г.р.), Фарах Расулова и Айгюн Аббасова.

Причем Ф.Расулова в прошлом была чемпионкой мира и Европы по универсальным боям, Н.Кязымлы ранее становился призером международных состязаний по греко-римской борьбе, а Ф. Эминоглу – бывший член сборной страны по дзюдо, в 2009 году завоевал бронзовую медаль в Армении. В.Аллахвердиев также был борцом. Эта история наделала много шума, так что все отечественные СМИ писали о ней.

Обвиняемым инкриминировали статьи 144.2.3 (похищение человека группой лиц по предварительному сговору), 144.2.4 (похищение человека с применением насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего) и 144.2.6 (похищение человека в корыстных целях или по заказу) Уголовного кодекса АР.

В декабре 2021 года Бакинский суд по тяжким преступлениям под председательством судьи Ирады Гасанзаде приговорил: Э.Гулиева к 11 годам лишения свободы, В.Аллахвердиева – к 10 годам, Н.Кязымлы, Ш.Гусейнова и Ф.Эминоглу – к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы. Ф.Расуловой дали условное наказание. Заказчицу же похищения – А.Аббасову приговорили к 5 годам лишения свободы, но с оговоркой: ее наказание должны были привести в исполнение сразу после достижения ребенком, который находится на ее попечении, 14-летнего возраста.

Осужденные обжаловали приговор суда, но Бакинский Апелляционный суд не удовлетворил жалобу, тогда они обратились в Верховный суд.

Между тем ребенку Аббасовой давно уже исполнилось 14 лет, это произошло в марте 2023 года, почти год назад, но приговор в отношении осужденной все еще не приведен в исполнение, что вызывает вполне резонный вопрос: а по какой причине? Об этом Minval.az сообщил С.Велиев (имя изменено по этическим соображениям), пострадавший в результате финансовой авантюры Аббасовой.

Мужчина рассказал, что Аббасова ввела его в заблуждение, подбив на продажу единственного жилья. Она взяла деньги и обещала ему вернуть за короткий срок не только всю эту сумму, но и проценты с прибыли. Однако с того времени прошло пять лет, а обещанного Аббасова не выполнила, рассказал жалобщик.

Как бы то ни было, решения Верховного суда все заинтересованные в этом деле лица ждут с нетерпением. Потому что не совсем понятно, почему заказчица, подбившая криминальных элементов на похищение человека, на свободе, тогда как исполнители давно сидят. Или судебные исполнители забыли про нее? То есть это нормально, когда преступление остается безнаказанным? Если так, то это очень нехорошая тенденция, ставящая под сомнение совершенство судебной системы страны.

Рамелла Ибрагимхалилова