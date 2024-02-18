Коломина: НАТО поддерживает нормализацию отношений между Баку и Ереваном |
Символичный месседж Шольца: итоги переговоров Алиева и Пашиняна в Мюнхене |
Украинцы сбили еще один вражеский самолет |
BILD: Навального могли обменять |
Российский эксперт: Пашинян одет как продавец абрикосов на колхозном рынке в Иджеване (фото) |
Начался визит Парвиза Шахбазова в США |
Брайза назвал позитивными итоги диалога Алиев-Пашинян в Мюнхене |
В боях за Авдеевку Россия потеряла в общей сложности 47 тысяч человек |
Алиев встретился со старшим вице-президентом Rockefeller Foundation (фото, видео) |
Главное Экономика

Мировая продбезопасность под угрозой нашествия саранчи

Мировая продбезопасность под угрозой нашествия саранчи

Всё более часто встречаемые нашествия саранчи, которые происходят на фоне глобального потепления, угрожают мировой продовольственной безопасности.

Об этом сообщили сингапурские и китайские ученые Синьюэ Лю, Дунсяо Чжан и Сяоган Хэ.

«Потепление климата приведёт к повсеместному росту нашествий саранчи, … приводя к новым вызовам для всемирной координации контроля за саранчой», — говорится в их публикации в научном журнале Science Advances.

По мнению учёных, повышение температуры, а также увеличение числа осадков создадут для саранчи благоприятные условия в нетипичных для них районах, что приведёт к ухудшению ситуации в Африке и Южной Азии.

В статье отмечается, что эти регионы являются важными житницами всего мира, поэтому нашествие вредителей может привести к серьёзным неурожаям, которые угрожают мировой продовольственной безопасности.

Теги:
Из этой рубрики
Мировая продбезопасность под угрозой нашествия саранчи
Экономика

Мировая продбезопасность под угрозой нашествия саранчи

2024/02/18, 12:03
Начался визит Парвиза Шахбазова в США
Экономика

Начался визит Парвиза Шахбазова в США

2024/02/18, 09:56
SOCAR и компания из ОАЭ обсудили сотрудничество
Экономика

SOCAR и компания из ОАЭ обсудили сотрудничество

2024/02/17, 14:56
Министр Стюарт поделится в Баку опытом Великобритании в проведении COP26
Экономика

Министр Стюарт поделится в Баку опытом Великобритании в проведении COP26

2024/02/17, 10:31
В Минэкологии обсудили вопросы подготовки к COP29
Экономика

В Минэкологии обсудили вопросы подготовки к COP29

2024/02/17, 10:10
США нарастят помощь Армении для снижения ее энергозависимости от России и Ирана
Экономика

США нарастят помощь Армении для снижения ее энергозависимости от России и Ирана

2024/02/17, 10:05
США поддерживают климатические приоритеты Азербайджана
Экономика

США поддерживают климатические приоритеты Азербайджана

2024/02/17, 09:51
Эксперты Fitch Ratings дали прогнозы по Азербайджану
Экономика

Эксперты Fitch Ratings дали прогнозы по Азербайджану

2024/02/17, 09:19
Посол Багчи заявил о важности Среднего коридора для мировой экономики
Экономика

Посол Багчи заявил о важности Среднего коридора для мировой экономики

2024/02/16, 23:36