Мировая продбезопасность под угрозой нашествия саранчи

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Всё более часто встречаемые нашествия саранчи, которые происходят на фоне глобального потепления, угрожают мировой продовольственной безопасности.

Об этом сообщили сингапурские и китайские ученые Синьюэ Лю, Дунсяо Чжан и Сяоган Хэ.

«Потепление климата приведёт к повсеместному росту нашествий саранчи, … приводя к новым вызовам для всемирной координации контроля за саранчой», — говорится в их публикации в научном журнале Science Advances.

По мнению учёных, повышение температуры, а также увеличение числа осадков создадут для саранчи благоприятные условия в нетипичных для них районах, что приведёт к ухудшению ситуации в Африке и Южной Азии.

В статье отмечается, что эти регионы являются важными житницами всего мира, поэтому нашествие вредителей может привести к серьёзным неурожаям, которые угрожают мировой продовольственной безопасности.