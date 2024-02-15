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Главное Мир

Нигер потребовал от Франции компенсации за колониальный грабеж

Нигер потребовал от Франции компенсации за колониальный грабеж

Глава военного режима Нигера генерал Абдурахман Тчиани потребовал от Франции компенсации за более чем сто лет колониального и неоколониального разграбления природных ресурсов западноафриканской страны.

«Франция бесконтрольно расхищала наши ресурсы на протяжении более чем ста лет в период колониального и неоколониального владычества, – заявил глава государства в интервью государственному телеканалу RTN. – Она сполна заплатит нам за это, мы составим подробный график выплаты всех долгов, которые накопились у французов по отношению к нам, и навсегда освободимся от них. Мы намерены полностью восстановить наш суверенитет и для этого просмотрим и изучим все архивные данные по недавней истории Африки».

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