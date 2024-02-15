Нигер потребовал от Франции компенсации за колониальный грабеж

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Глава военного режима Нигера генерал Абдурахман Тчиани потребовал от Франции компенсации за более чем сто лет колониального и неоколониального разграбления природных ресурсов западноафриканской страны.

«Франция бесконтрольно расхищала наши ресурсы на протяжении более чем ста лет в период колониального и неоколониального владычества, – заявил глава государства в интервью государственному телеканалу RTN. – Она сполна заплатит нам за это, мы составим подробный график выплаты всех долгов, которые накопились у французов по отношению к нам, и навсегда освободимся от них. Мы намерены полностью восстановить наш суверенитет и для этого просмотрим и изучим все архивные данные по недавней истории Африки».