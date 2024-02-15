Армянский журналист подтвердил вину Еревана в провокации на условной границе с Азербайджаном

375 Просмотров

Когда ты знаешь, что противник силен, когда ты знаешь, что противник тебя подавил, тогда какой смысл стрелять и ранить его, когда знаешь, что получишь ответ и заплатишь жизнями тех, кто стоит рядом с тобой?

Об этом армянский журналист Татул Акопян написал в соцсети Facebook по следам провокации армянской стороны на участке Гафан-Зангилан условной границы Азербайджана и Армении, в результате которой был ранен азербайджанский пограничник.

Это заявление армянского журналиста является еще одним подтверждением того, что инициатором вооруженного инцидента на условной азербайджано-армянской границе является именно Ереван.