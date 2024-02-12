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ВС Армении впервые за многие месяцы открыли огонь в направлении Зангилана, ранен азербайджанский пограничник (видео)

ВС Армении впервые за многие месяцы открыли огонь в направлении Зангилана, ранен азербайджанский пограничник (видео)

12 февраля ВС Армении открыли огонь в направлении Зангиланского района Азербайджана, в результате пострадал военнослужащий Государственной пограничной службы (ГПС).

В результате провокации получил ранение военнослужащий Государственной пограничной службы рядовой Халилзаде Парвиз Агакиши оглу. Военнослужащий был эвакуирован на вертолете в специализированное медицинское учреждение.

Произошедшее, в том числе момент открытия огня с противоположной стороны, зафиксировано камерами видеонаблюдения.

В настоящее время оперативная обстановка стабильна и находится под контролем наших подразделений.

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