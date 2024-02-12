ВС Армении впервые за многие месяцы открыли огонь в направлении Зангилана, ранен азербайджанский пограничник (видео)

867 Просмотров

12 февраля ВС Армении открыли огонь в направлении Зангиланского района Азербайджана, в результате пострадал военнослужащий Государственной пограничной службы (ГПС).

В результате провокации получил ранение военнослужащий Государственной пограничной службы рядовой Халилзаде Парвиз Агакиши оглу. Военнослужащий был эвакуирован на вертолете в специализированное медицинское учреждение.

Произошедшее, в том числе момент открытия огня с противоположной стороны, зафиксировано камерами видеонаблюдения.

В настоящее время оперативная обстановка стабильна и находится под контролем наших подразделений.