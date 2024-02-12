Песков заявил, что вопрос визита Путина в Армению будет решаться в диалоге

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Россия должна получить заверения от Армении в связи с ее присоединением к статуту Международного уголовного суда (МУС), этот вопрос будет решаться в ходе диалога стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами в ответ на вопрос ТАСС, возможен ли визит российского лидера Владимира Путина в Армению и с кем договариваться Кремлю после заявлений премьера республики Никола Пашиняна.

Ранее Пашинян заявил, что не он принимает решения об аресте тех или иных людей, в том числе Путина, в связи с ордером Международного уголовного суда.

«Мы уже говорили, что, безусловно, новая реальность, связанная с присоединением Армении к этому международному статуту, конечно, не может не иметь негативного влияния на наши двусторонние отношения. Конечно, здесь очень важно получить определенные заверения от наших армянских партнеров, этот вопрос еще предстоит решать в рамках двустороннего диалога, на что мы и настроены», – сказал Песков.

МУС 17 марта 2023 года выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в якобы причастности к военным преступлениям, «заключающимся в незаконной депортации населения», в том числе детей, и их незаконном перемещении в Россию.

СК России 20 марта прошлого года возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана и судей Розарио Сальваторе Айталы, Серхио Херардо Угальде Годинеса и Томоко Аканэ, посчитав, что их действия носят заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности президента России и детского омбудсмена не имeется. В мае обвинения были предъявлены Кариму Хану и Розарио Айтале, они были объявлены в розыск.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Армения ратифицировала Римский статут МУС, исходя только из политических мотивов.