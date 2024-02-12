В Нигере заявили, что не хотят быть дойной коровой Франции

148 Просмотров

Глава правящего в Нигере Национального совета по защите отечества (CNSP) генерал Абдурахман Тчиани допустил создание единой валюты совместно с Буркина-Фасо и Мали (странами альянса государств Сахеля), подчеркнув, что страны не могут больше быть дойной коровой Франции, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство AFP.

«Валюта – это признак суверенитета… Нигер, Буркина-Фасо, Мали вовлечены в процесс восстановления полного суверенитета… Больше не может быть и речи о том, чтобы наши страны были дойной коровой Франции», – сказал Тчиани.

При этом генерал не предоставил подробностей о возможном введении единой валюты.

В сентябре лидеры Мали, Буркина-Фасо и Нигера подписали хартию об учреждении Альянса государств Сахеля для «создания архитектуры коллективной обороны». Посягательство на суверенитет или территориальную целостность одной или нескольких сторон хартии Липтако-Гурма об альянсе государств Сахеля, подписанной Мали, Буркина-Фасо и Нигером, будет расцениваться как агрессия против других сторон и потребует помощи всех сторон, в том числе использование военной силы.

Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). По словам представителей этих государств, ЭКОВАС стало угрозой для стран-участниц. Также отмечалось, что региональный блок ввел «незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции» против стран. ЭКОВАС заявило, что привержено поиску решения путем переговоров.