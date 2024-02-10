Виктору Орбану предложили поддержать европейских политиков-националистов

102 Просмотров

Итальянский премьер Джорджа Мелони и бывший польский премьер Матеуш Моравецкий предложили венгерскому премьеру Виктору Орбану присоединиться к группе Европейских консерваторов и реформистов (ECR), это может «радикально изменить политику» в Брюсселе, пишет Bloomberg.

Встречи прошли в последние недели, на них Орбана предупредили, что ему придется смягчить некоторые свои позиции.

Если партия «Фидес» Орбана присоединится, то ECR сможет претендовать на ближайших выборах в Европарламент на третье место (сейчас — шестое). Как объясняет агентство, это дало бы группе большое влияние на Евросоюз и сигнализировало о растущей роли политиков-националистов.