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В Японии из-за птичьего гриппа уничтожат около 110 тысяч кур

В Японии из-за птичьего гриппа уничтожат около 110 тысяч кур

Около 110 тысяч кур будет уничтожено в японской префектуре Кагава из-за распространения вируса птичьего гриппа, сообщило министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства.

«Сегодня, 6 февраля было подтверждено подозрение на высокопатогенный вирус куриного гриппа в городе Митоё префектуры Кагава. Это 8-й случай в этом сезоне. Вчера был зафиксирован рост гибели птиц. В соответствии с этим на месте был проведен анализ на птичий грипп, который оказался положительным. Сегодня, 6 февраля был проведен генетический анализ, который подтвердил подозрения на высокопатогенный птичий грипп», – говорится в сообщении министерства.

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