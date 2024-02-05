Инфляция в Турции достигла пятимесячного максимума

174 Просмотров

Инфляция в Турции за январь составила 6,7%, а годовой показатель по итогам этого месяца — 64,86%, сообщил Институт статистики страны.

«В январе индекс потребительских цен вырос на 6,7% и достиг 64,86% в годовом исчислении. Таким образом, инфляция достигла пятимесячного максимума в месячном исчислении», — говорится в сообщении.

Неофициальная группа экономистов ENAG в свою очередь сообщила, что индекс потребительских цен в январе, по их расчётам, вырос на 9,38%, а за последние 12 месяцев рост составил 129,11%.