Анкара на перепутье: поддастся ли Эрдоган на шантаж США

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США вроде разблокировали продажу Турции истребителей F-16, но пошли на откровенный шантаж страны по условиям ее возвращения в программу в F-35. Почему Вашингтон морочит голову Анкаре, и как она, в итоге, разрулит сложившуюся ситуацию.

Пристрастие США к манипулированию, давлению и угрозам в отношении самых разных стран, в том числе – Турции, являющейся, кстати, значительным мировым игроком и едва ли не главным союзником американцев по НАТО, набирает силу. Собственно, Вашингтон и не скрывает этого – действует с «подкупающей откровенностью», о чем свидетельствует и недавний визит в Турцию заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд. На сей раз сыр-бор случился на почве возвращения Турции к участию в программе F-35, то есть приобретения новейших истребителей, хотя эпопея с поставками стране модернизированных истребителей F-16 еще далека от своего завершения – об этом ниже.

Но, как заявила Нуланд в интервью CNN Turk, Турцию вернут к участию в программе F-35 только в случае, если она откажется от приобретенной у России системы ПВО С-400. Заметим, что этот новый виток шантажа начался сразу вслед за тем как Анкара дала согласие на вступление Швеции в НАТО – тогда США добивались этого при помощи, в том числе, обещаний продать Турции истребители F-16, парк которых у нее есть, однако требует обновления.

США формально свое обещание полувыполнили, оставив себе люфт: президент Байден призвал Конгресс одобрить заявку на продажу Турции модернизированных истребителей F-16. Госдеп, понятно, с таким решением согласился. Но это – внешняя сторона вопроса. «Внутренняя» же состоит в том, что против продажи Турции F-16 в США активно выступают греческие и армянские лоббисты в Конгрессе. И в случае, если он одобрит заявку, на ее реальное выполнение могут уйти годы, поскольку компания-производитель Lockheed Martin под завязку забита выполнением заказов на производство и F-35, и F-16.

То есть можно считать, что Турцию опять «развели» – сначала США увязали продажу американских истребителей с членством Швеции в НАТО, и Анкара уступила (другой вопрос, стоило ли ей это делать из-за яростно исламофобских настроений в Швеции на самом высоком уровне), а теперь, добившись своего, увязывают продажу F-35 с решением вопроса с российскими С-400, развертывание которых, по данным турецких источников, ограничено: возможно, потому, что Турция пребывает в ожидании усиления стратегического сотрудничества с НАТО с определенными для себя дивидендами.

Как бы то ни было, а турецкая газета Aydinlik пишет, что вся эта возня «связана со стремлением изменить направления в ее (Турции) внешней политике, противопоставить соседней Греции, испортить отношения с Россией, и вообще «впихнуть в водоворот» на Ближнем Востоке».

Это можно расценить и как месть Эрдогану: его упрашивали одобрить вступление Швеции и Финляндии в НАТО; он покупает российские ПВО; избегает жесткой санкционной политики в отношении Москвы; «самовольничает» на Ближнем Востоке; не всегда звучит в унисон с НАТО; набирает политический вес с сопутствующим ему влиянием, и т.д. Словом – турецкий лидер «отбился от рук», и его надо срочно к ним прибрать.

Время от времени американцы задаются вопросом – а не исключить ли Турцию из НАТО? – хотя это сильно подорвет основы альянса. Что ж, в таком случае farewell маловероятен. Но почему бы Анкаре в ответ на столь жесткое давление и шантаж не создать военный блок тюркских и исламских стран. Почему, к примеру, Европе можно грезить о создании единой армии (Minval затрагивал эту тему), а мусульманам – нет?

Вообще же вся эта история с принятием Турции в «семью F-35» на тех условиях, которые выдвинули США в лице Нуланд, вызвала отторжение в турецкой аудитории. Приведем лишь малую часть мнений читателей популярного портала Haber7: «Сначала решите проблему С-400 у Индии! А потом с нами говорите!»; «Ни в коем случае не уступайте шакалам, вдобавок к С-400 нам нужно срочно приобрести С-500»; «Мошенничество США неиссякаемо, будьте осторожны».

И – внимание! – «F-35 – ненужная и дорогая система. Очень скоро будут цениться современные, малобюджетные, автономные (беспилотные) летательные аппараты на базе искусственного интеллекта. И через пять, десять лет F-35 будут сильно отставать от современных технологий». А также: «Откажитесь от F-35. Даже чтобы поднять их в воздух, нужно будет получить код от США. Только представьте, мы воюем, и у нашего же F-35 глушат двигатель, пока он в воздухе, наши самолеты сбивают нашими же ракетами. Лучше давайте инвестировать в свой отечественный истребитель – KAAN». И призыв: «США, держитесь от нас подальше!».

А вот «держаться подальше», не сталкиваться на почве разных интересов и проводить полностью самостоятельный курс во внешней политике Турции не всегда удается: Анкара за «как считаю – так и делаю» постоянно получает по носу от США, Евросоюза и НАТО: будь то на почве России, Ближнего Востока, Центральной Азии, Южного Кавказа, других регионов; или потому, что «Эрдоган – автократ», и «Турция далека от европейских ценностей» – имеется в виду ее непринятие в ЕС.

Кстати, сразу же после визита Нуланд в Турцию местные банки стали закрывать счета российских компаний и ужесточили требования к физическим лицам из РФ для открытия карточек. Досадное «совпадение» или успешное давление на экономику Турции со стороны США? Между тем отказаться от работы с Москвой Анкара не может и не хочет. Однако санкционная политика Вашингтона результаты дает – вредные и для России, и для Турции, и едва ли не для всего мира: первая является главным энергопоставщиком второй, а также ее крупнейшим торговым партнером, что устраивает обе стороны.

В Москве тешат себя тем, что Турция сохраняет самостоятельный подход в отношениях с РФ, несмотря на давление Запада. Такую полуправду выдал на днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Турция, – сказал он, – одна из немногих стран, которая заняла достаточно принципиальную и самостоятельную позицию в этом плане и продолжает выстраивать с нами торгово-экономическую кооперацию» – и это «несмотря на беспрецедентное давление … англосаксов, которые пытаются заставить Турцию в ущерб ее интересам если не полностью прервать, то хотя бы минимизировать взаимодействие с нами. … Но Турция сохраняет свою суверенность».

Вернемся к коллизии вокруг F-16 – дождется ли Турция этих истребителей и сопутствующего им оборудования. Замглавы пресс-службы госдепартамента Ведант Патель заявил, что ключевая роль в данном вопросе отведена Конгрессу. А в нем, как мы знаем, есть «диссидентствующие элементы», на которых легко будет свалить блокирование сделки на 23 млрд долларов. С одной стороны, Вашингтон не прочь найти повод для отказа Турции, но с другой отказ этот повлияет на внешнюю политику Анкары. Так что и США сейчас находятся на перепутье, что неудивительно: уж слишком заигрались.

При этом одобрили, на уровне госдепа, продажу F-35 Греции, на что у Анкары не может не быть отрицательной реакции: она, скорее, рассмотрит возможную продажу (или намерение) Афинам истребителей, в «семью» которых Турцию не вернули, как очередное на себя давление. И, конечно, в Анкаре не останется незамеченным тот факт, что она уже вложила 2,2 млрд долларов в программу F-35, но эти средства США оставили себе.

Словом, речь идет о банальном надувательстве Турции, на которое Эрдоган вряд ли не ответит в той или иной форме. Вопрос – когда и в какой? Простор для ответа Турции – широк: достаточно одной только ближневосточной нивы, разматывания или – напротив – уплотнения клубка ближневосточных проблем, которые, с одной стороны, подтачивают турецкие ресурсы, а с другой – открывают новые возможности для посильного выдавливания из этого региона других игроков, а особенно – США, чтобы одержать победу в большой региональной игре.

Судя по событиям новейшей истории Ближнего Востока, «работать» на нем сложнее всего с США, практикующими срыв договоренностей и сильно приверженных добиваться своего шантажом. Так что, надо думать, сделав шаг вперед «навстречу Америке», Анкара не прозевает удобного момента сделать три шага назад. Таким образом, неизвестно, чем еще обернется шантаж Турции для Америки на той или иной почве, а она всегда находится: так уж у нее заведено.

Ирина Джорбенадзе, автор Minval.az