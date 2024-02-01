Невзоров предрекает уничтожение ЧФ России

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Российский журналист и телеведущий Александр Невзоров прокомментировал в своем тг-канале уничтожение Украиной ракетного катера «Ивановец».

«Утоплена очередная «гордость ЧФ» – ракетный катер «Ивановец». Все слегка введены в заблуждение несолидностью слова «катер». Следует понимать, что новый утопленник – это ракетоносец длиной 56 м, шириной 10 м, водоизмещением 493 т.

На нем тьма вооружения, экипаж 40 человек. Это очень серьезная посудина, с мощной броней и достаточно вертлявая для того, чтобы уходить от торпед и авиаатак.

Понятно, что судьбу «Ивановца» разделят и все прочие плавсредства ЧФ, которые окажутся в досягаемости ВСУ. Флот будет уничтожен», – написал он.