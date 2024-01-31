Лео Николян рассказал, как Франция «пустила в расход» своего гражданина ради шпионажа в Азербайджане

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Журналист армянского происхождения Лео Николян рассказал изданию Kernews много интересной информации о задержанном 4 декабря в Баку французском шпионе Мартине Райан.

Итак, по информации журналиста, Мартин – француз, который хотел добиться успеха в жизни.

«Видя все проблемы, существующие во Франции с налогами и различными стандартами, он захотел поехать в другое место. Он колебался между несколькими странами, особенно Канадой, Соединенными Штатами или даже Россией, где с экономической точки зрения все идет хорошо, а также Арменией, Дубаем или Катаром. Его заинтересовала развивающаяся страна Азербайджан. Баку – жемчужина Кавказа, столица Азербайджана, с тюркоязычным населением. Это светская страна, которая чрезвычайно развилась и обогатилась. Итак, Мартин переехал туда пять лет назад. Итак, после изучения рынка, он решает поселиться в Азербайджан, потому что там рестораны и кафе растут как грибы, больше, чем в Париже. Мартин решает доставлчять им высококачественные продукты, произведенные во Франции, особенно для приготовления соусов. Он начинает свой бизнес в Mercorama. Все у него идет хорошо, он зарабатывает на жизнь и обручается с красивой женщиной. Однако, поскольку во Франции проживает значительная армянская община, это влияет на внешнюю политику Франции. У президента республики Эммануэля Макрона есть позиция по отношению к Армении, а Азербайджан недоволен из-за этой ситуации».

По словам журналиста, в прошлом году французские спецслужбы посетили Мартина Райана.

«Это два дипломата посольства Франции. У них есть дипломатический паспорт, потому что вы должны знать, что во всех посольствах работают несколько сотрудников, а некоторые под дипломатическим прикрытием являются шпионами. У США есть ЦРУ, у Израиля есть Моссад, у России есть ФСБ, у Франции есть DGSE… Эти два человека из DGSE идут к нему, представляются и просят его работать на них. Мартин отказывается, однако эти люди говорят ему, что у него нет выбора, иначе с его родителями произойдет несчастный случай. Также они грозятся разорить его компанию, заблокировав на таможне его товар, идущий из Франции. Мартин сначала отказался с ними сотрудничать, но потом ему пришлось сдаться под давлением», – отметил он.

По его словам, Мартин Райан распространял продукты питания, основы для приготовления соусов для всех ресторанов Баку.

«Все посольства находятся в столице. Иранский ресторан часто посещают дипломаты и иранская община. Американский ресторан часто посещают сотрудники американского посольства. Его информаторами становятся владельцы ресторанов, являющиеся клиентами Мартина. Мартин Райан находился под наблюдением азербайджанских спецслужб, его арестовали, его мобильный телефон конфисковали и провели у него обыски. С 4 декабря он находится в превентивном заключении. Двух французских агентов не смогли арестовать, поскольку они являются дипломатами с иммунитетом, их выслали из Азербайджана. Франция ответила высылкой двух дипломатов из Азербайджана. Это «око за око». А Мартин Райан, простой бизнесмен, не имеет дипломатической неприкосновенности. Он стал жертвой французской внешней политики», – считает журналист.

«Меня возмущает то, что наше правительство ничего не делает. Я надеюсь, что наш новый премьер-министр Габриэль Атталь будет двигаться в этом направлении. Министр иностранных дел Катрин Колонна попросила Азербайджан об освобождении французского гражданина, хотя именно она через свое министерство и свое посольство заманила этого человека в эту ловушку! Ответственность за эту ситуацию несет французское государство. Мы запугали гражданина Франции и оказали давление на его семью», – заключил Николян.