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Германия подняла истребители на перехват российского самолета

Германия подняла истребители на перехват российского самолета

Немецкие ВВС подняли в воздух истребители Eurofighter из-за военного самолета из России, который, по заявлению военного ведомства ФРГ, осуществлял полет без сигнала транспондера в международном воздушном пространстве над островом Рюген. Об этом заявили на странице ВВС Германии в социальной сети Х.

«Наши истребители были подняты с авиабазы Лааге (в федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания) и обнаружили российский военный самолет в международном воздушном пространстве над Рюгеном, сопровождали его в течение короткого времени, прежде чем он повернул обратно на восток. Военный самолет Ил-20М СООТ-А летел без сигнала транспондера», – отмечается в сообщении.

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