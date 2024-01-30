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Захарова осудила осквернение памятника детям-блокадникам в Армении

Захарова осудила осквернение памятника детям-блокадникам в Армении

Официальный представитель МИД России М.Захарова высказалась в связи с осквернением в Ереване памятника детям блокадного Ленинграда.

«Решительно осуждаем акт вандализма, совершенный у памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване 29 января. С глубоким сожалением отмечаем, что это далеко не первый случай осквернения монументов, посвященных общим для России и Армении героическим страницам истории. Видим острую реакцию неприятия произошедшего со стороны дружественного армянского народа. Ожидаем того же и от властей республики, а также пресечения подобных проявлений варварства впредь», – заявила она.

«Такого рода выходкам способствует развязанная в республике публичная кампания по очернению России и её роли на Южном Кавказе. Глумления над светлой памятью 1 млн 384 тыс. ленинградцев, погибших в период блокады, мы не допустим. В связи с вопиющим преступлением взаимодействуем с профильными федеральными ведомствами, включая Следственный комитет Российской Федерации, который возбудил уголовное дело по факту данного акта вандализма. Директор Российского центра науки и культуры в Ереване направил в Генпрокуратуру Армении официальное обращение. Отфиксировали, что вечером 30 января армянские компетентные органы инициировали уголовное делопроизводство», – отметила Захарова.

«Благодарим неравнодушных граждан Армении, которые по зову сердца сегодня же восстановили справедливость, возложив к монументу новые венки взамен испорченных, а также по одной гвоздике, символизирующей каждый день блокады. Общую для России и Армении историю ни у кого переписать не получится», – подытожила Мария Захарова.

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