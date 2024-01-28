Никита Михалков опроверг разговор с Путиным о «голой вечеринке»

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Кинорежиссер Никита Михалков заявил, что на его встречах с президентом Владимиром Путиным есть «более интересные и важные темы» для разговора, чем «голая вечеринка» в московском клубе «Мутабор». Так он в своем телеграм-канале «Бесогон» ответил на слова журналистки Ксении Собчак, которая написала, что Михалков показал Путину видео с вечеринки, устроенной блогером Настей Ивлеевой.

Режиссер на это ответил, что «есть две категории людей»: первая — те, кто «точно ничего не знает», а вторая — те, кто «знает все, но не точно», отметив, что предпочитает первых.

«В те нечастые возможности встречи и разговора с президентом, уверяю Вас, у нас есть более интересные и важные темы для обсуждения, нежели привлечь интерес президента к этому геронтологическому празднику жизни, состоявшемуся 26 декабря в клубе «Мутабор», в котором Вы тоже имели бесстрашие участвовать», — рассказал Михалков.