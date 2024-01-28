Ксения Собчак сообщила, кто именно «настучал» Путину о «голой вечеринке»

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Президенту России Владимиру Путину на участников «почти голой» вечеринки Насти Ивлеевой донес режиссер Никита Михалков. Об этом в своем телеграм-канале со ссылкой на двух собеседников написала журналистка Ксения Собчак.

По словам Собчак, Михалков не просто рассказал президенту о мероприятии, а еще и «показал печально известные видео, а также сопроводил комментарием про 666 и сатанинскую вечеринку».

«Путин его уважает, любит, и Михалков, когда ему надо, вполне может донести свою позицию, привести аргументы, накрутить и убедить в своей точке зрения намертво. Именно поэтому со стороны власти была такая жесткая реакция», — заявила Собчак.