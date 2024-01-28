Азербайджанская армия – на 24-м месте в Азии по версии Global Firepower (таблицы) |
Ассоциация «Ана Вэтэн» протестовала перед посольством Армении в Нидерландах (фото, видео) |
Сотни азербайджанцев протестуют в Тбилиси против двойных стандартов ЕС (фото) |
Спустя 4 месяца комы скончался азербайджанский военнослужащий |
Синоптики прогнозируют мокрый снег в Баку |
Turkish Airlines отменила полеты в Тель-Авив |
В Лачине выпало полметра снега |
СМИ: Армяне спохватились слишком поздно, а в Баку развивали армию годами |
ВСУ запускают стаи дронов во главе с «королевой» (видео) |
Главное Мир

Ксения Собчак сообщила, кто именно «настучал» Путину о «голой вечеринке»

Ксения Собчак сообщила, кто именно "настучал" Путину о "голой вечеринке"

Президенту России Владимиру Путину на участников «почти голой» вечеринки Насти Ивлеевой донес режиссер Никита Михалков. Об этом в своем телеграм-канале со ссылкой на двух собеседников написала журналистка Ксения Собчак.

По словам Собчак, Михалков не просто рассказал президенту о мероприятии, а еще и «показал печально известные видео, а также сопроводил комментарием про 666 и сатанинскую вечеринку».

«Путин его уважает, любит, и Михалков, когда ему надо, вполне может донести свою позицию, привести аргументы, накрутить и убедить в своей точке зрения намертво. Именно поэтому со стороны власти была такая жесткая реакция», — заявила Собчак.

Теги:
Из этой рубрики
Лукашенко зовет Путина "махнуть" в Антарктиду
Мир

Лукашенко зовет Путина «махнуть» в Антарктиду

2024/01/28, 17:08
Ксения Собчак сообщила, кто именно "настучал" Путину о "голой вечеринке"
Мир

Ксения Собчак сообщила, кто именно «настучал» Путину о «голой вечеринке»

2024/01/28, 16:26
Бразилию мощно тряхнуло
Мир

Бразилию мощно тряхнуло

2024/01/28, 15:46
Вооруженное нападение в церкви в Стамбуле во время молитвы (видео)
Мир

Вооруженное нападение в церкви в Стамбуле во время молитвы (видео)

2024/01/28, 14:21
Turkish Airlines отменила полеты в Тель-Авив
Мир

Turkish Airlines отменила полеты в Тель-Авив

2024/01/28, 12:03
Борис Джонсон готов вступить в армию (видео)
Мир

Борис Джонсон готов вступить в армию (видео)

2024/01/28, 10:44
Эксперты обнаружили на Марсе следы озер (видео)
Мир

Эксперты обнаружили на Марсе следы озер (видео)

2024/01/28, 09:16
НАТО не защитит США в случае нападения, уверен Дональд Трамп (видео)
Мир

НАТО не защитит США в случае нападения, уверен Дональд Трамп (видео)

2024/01/28, 08:42
Нидерланды тоже приостановили финансирование БАПОР
Мир

Нидерланды тоже приостановили финансирование БАПОР

2024/01/28, 00:56