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Шарль Мишель передумал идти в Европарламент

Шарль Мишель передумал идти в Европарламент

Глава Европейского совета Шарль Мишель отказался от участия в выборах в Европарламент, которые пройдут в июне. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке, уточнив, что его решения остаться на посту председателя Евросовета было обусловлено «резкой реакцией», которую вызвала перспектива его досрочной отставки.

Мишель планировал идти на июньские выборы во главе Бельгийской либеральной партии. Однако, согласно действующим правилам, должность председателя Евросовета нельзя совмещать с мандатом депутата Европейского парламента. А в случае досрочного ухода Мишеля с поста главы Евросовета, его место мог занять президент Венгрии Виктор Орбан, чья страна на тот момент будет председательствовать в ЕС.

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